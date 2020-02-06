Украинский баскетболист сменил команду в НБА

Алексей Лень стал частью обмена.

Украинский баскетболист Алексей Лень покинул "Атланту" и продолжит карьеру в "Сакраменто".

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Об этом сообщил авторитетный инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

26-летний центровой стал частью обмена и сменил команду вместе с Джабари Паркером. "Атланта", в свою очередь, получила Деуэйна Дедмона и два пика во втором раунде драфта НБА.

Лень в нынешнем сезоне провел за "Атланту" 40 поединков, набирая в среднем 8,7 очка, а также делая 5,8 подбора и 1,1 передачи за игру. Для украинца это уже третий клуб в НБА. Свою карьеру в лиге он начинал за "Финикс".

"Сакраменто" занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 15 побед при 35 поражениях.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский баскетболист примет участие в Матче восходящих звезд НБА.