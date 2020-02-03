Дженнифер Лопес, Шакира и НФЛ: в США прошло самое дорогое спортивное событие мира (фото, видео)

Чемпионом НФЛ впервые за полвека стал "Канзас-Сити Чифс".

В Майами на арене Hard Rock Stadium состоялся Супербоул-2020 - финал национального чемпионата по американскому футболу, в котором сошлись команды "Канзас-Сити Чифс" и "Сан-Франциско Форти Найнерс".

Решающий поединок НФЛ каждый год становится самым дорогим спортивным событием в мире. В перерыве аудиторию, которая составляет более 100 миллионов человек, развлекали певицы Дженнифер Лопес и Шакира. Национальный гимн исполнила Деми Ловато.

Выступление Шакиры и Дженнифер Лопес

Средняя цена билета на стадион составила порядка 6390 долларов (минимальная - 2500 долларов).

Стоит отметить, что во время эфира решающего поединка НФЛ реклама стоит космических денег. Так, 30 секунд рекламного ролика приносят транслятору в среднем более 5 миллионов долларов. За один день телеканал CBS зарабатывал в прошлые годы сумму более 300 миллионов долларов.

Что касается самого матча, то "Канзас-Сити" удалось одержать победу со счетом 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0). Будущий чемпион прибавил после перерыва - этот успех стал первым для клуба за последние 50 лет.

Видеообзор матча

"Сан-Франциско" проиграл второй Супербоул в истории и не сумел сравняться с "Питтсбургом" и "Нью-Инглендом" по количеству побед (6).

УНИАН ранее сообщал о том, что в США мужчина инсценировал собственное похищение, чтобы не платить победителям ставок на Супербоул.