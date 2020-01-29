Украинские саночники отказались от выступления на чемпионате мира в России

Украинцы не будут бороться за медали в Сочи.

Украинские саночники не поедут на чемпионат мира-2020, который состоится в российском городе Сочи.

Читайте такжеWADA лишило лицензии Московскую антидопинговую лабораторию

Об этом в комментарии "Р-Спорт" сообщил руководитель Федерации санного спорта России Станислав Тюрин.

"Не поступало заявок от федераций Украины и Китая. Но спортсмены этих сборных вряд ли бы претендовали на медали чемпионата мира. Саночники из Китая в прошлом году покатались на трассе в Сочи на тренировочной неделе перед этапом Кубка мира и, видимо, поняли, что пока им рановато на что-то претендовать. А чем вызван отказ украинской федерации, сказать сложно", - заявил Тюрин.

Чемпионат мира пройдет с 14 по 16 февраля на трассе, которая использовалась во время Олимпиады-2014.

В прошлом году ЧМ принимал немецкий Винтерберг, а украинцы не смогли попасть в топ-10 во всех дисциплинах.

УНИАН ранее сообщал о том, что Украина опровергла переговоры с Россией о проведении совместного чемпионата Европы по гандболу.