Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Поклюке

Оба представителя Украины завершили гонку в топ-30.

В словенской Поклюке, где проходит шестой этап Кубка мира по биатлону, состоялся мужской масс-старт.

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Украину в этой гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Пидручный допустил три промаха и занял 28-е место, а Прима четыре раза не попал по мишени и пришел к финишу следом.

Победу праздновал француз Кантен Фийон Майе.

Результаты гонки:

1. Кантен Фийон Майе (Франция) - 36.21,5 (1)

2. Бенедикт Долль (Германия) - +10,0 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) - +10,3 (2)

28. Дмитрий Пидручный (Украина) - +2.48,7 (3)

29. Артем Прима (Украина) - +2.58,5 (4)

УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины была дисквалифицирована на Кубке мира по биатлону.