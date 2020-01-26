Кубок мира по биатлону: результаты мужского масс-старта в Поклюке
14:14, 26 января 2020Другое
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Оба представителя Украины завершили гонку в топ-30.
Пидручный и Прима - в топ 30 / фото: biathlon.com.ua
В словенской Поклюке, где проходит шестой этап Кубка мира по биатлону, состоялся мужской масс-старт.
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Украину в этой гонке представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима. Пидручный допустил три промаха и занял 28-е место, а Прима четыре раза не попал по мишени и пришел к финишу следом.
Победу праздновал француз Кантен Фийон Майе.
Результаты гонки:
1. Кантен Фийон Майе (Франция) - 36.21,5 (1)
2. Бенедикт Долль (Германия) - +10,0 (1)
3. Тарьей Бе (Норвегия) - +10,3 (2)
28. Дмитрий Пидручный (Украина) - +2.48,7 (3)
29. Артем Прима (Украина) - +2.58,5 (4)
УНИАН ранее сообщал о том, что сборная Украины была дисквалифицирована на Кубке мира по биатлону.
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