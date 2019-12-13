Украинская теннисистка сотворила сенсацию и вышла в финал на турнире в ОАЭ

Дарья Снигур поборется за титул на турнире в Дубае.

Украинская теннисистка Дарья Снигур пробилась в финал на турнире в ОАЭ с призовым фондом 100 тысяч долларов.

В полуфинальном матче Снигур, которая занимает 328-е место в рейтинге WTA, сенсационно обыграла первую сеяную и 38-ю ракетку мира Кристину Младенович из Франции.

Украинка одержала победу в двух сетах - 6:3, 7:6 (6).

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Для Снигур эта победа стала первой в карьере над соперницами из топ-50 мирового рейтинга.

В финале 17-летняя Снигур будет бороться за самый крупный титул в своей карьере на взрослых турнирах. Украинке предстоит сыграть против румынской теннисистки Аны Богдан (№121 WTA).

Напомним, в этом году Снигур стала победительницей юниорского Уимблдона.

УНИАН ранее также сообщал о том, что известный теннисист стал тренером Элины Свитолиной.