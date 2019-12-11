Известный теннисист стал тренером Свитолиной (фото)

Маркос Багдатис вошел в тренерский штаб украинки.

Кипрский экс-теннисист Маркос Багдатис стал тренером лучшей теннисистки Украины Элины Свитолиной.

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Об этом сообщил сам киприот на своей странице в Twitter.

"Рад объявить о новом этапе в своей жизни: с нетерпением жду начала работы с Эндрю Беттлсом в качестве тренера замечательной теннисистки, шестой ракетки мира Элины Свитолиной. Спасибо ей за доверие. Только вперед", - написал Багдатис.

Свитолина также опубликовала фото в Instagram вместе со своей командой - на снимке есть и новичок ее тренерского штаба.

Маркос Багдатис является экс-восьмой ракеткой мира и финалистом Australian Open-2006. Он объявил о завершении карьеры минувшим летом.

УНИАН ранее сообщал о том, что удары Свитолиной и Козловой вошли в подборку лучших по итогам 2019 года.