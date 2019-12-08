Кубок мира по биатлону: Украина вошла в топ-10 женской эстафеты
18:09, 08 декабря 2019Другое
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Украинки не сумели побороться за призовые места.
Анастасия Меркушина допустила два промаха / фото: biathlon.com.ua
В шведском Остерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета.
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За сборную Украины выступили Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Дарья Блашко. Девушки сумели показать девятый результат.
По ходу гонки украинки использовали восемь дополнительных патронов.
Результаты гонки:
1. Норвегия - 1:11.08,7 (0+10)
2. Швейцария - +8,5 (0+4)
3. Швеция - +10,2 (0+8)
4. Германия - +15,5 (1+9)
5. Россия - +1:37,7 (0+9)
...
9. Украина - 2.47,1 (0+8)
УНИАН ранее сообщал о результатах мужской эстафеты в Остерсунде.
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