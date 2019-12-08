Кубок мира по биатлону: Украина вошла в топ-10 женской эстафеты

Украинки не сумели побороться за призовые места.

В шведском Остерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Читайте такжеПервая медаль сезона: украинка Джима выиграла серебро на Кубке мира по биатлону (видео) За сборную Украины выступили Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Дарья Блашко. Девушки сумели показать девятый результат. По ходу гонки украинки использовали восемь дополнительных патронов. Результаты гонки: 1. Норвегия - 1:11.08,7 (0+10) 2. Швейцария - +8,5 (0+4) 3. Швеция - +10,2 (0+8) 4. Германия - +15,5 (1+9) 5. Россия - +1:37,7 (0+9) ... 9. Украина - 2.47,1 (0+8) УНИАН ранее сообщал о результатах мужской эстафеты в Остерсунде.

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