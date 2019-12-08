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Кубок мира по биатлону: Украина вошла в топ-10 женской эстафеты

18:09, 08 декабря 2019
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Анастасия Меркушина допустила два промаха / фото: biathlon.com.ua

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За сборную Украины выступили Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Дарья Блашко. Девушки сумели показать девятый результат.

По ходу гонки украинки использовали восемь дополнительных патронов.

Результаты гонки:

1. Норвегия - 1:11.08,7 (0+10)

2. Швейцария - +8,5 (0+4)

3. Швеция - +10,2 (0+8)

4. Германия - +15,5 (1+9)

5. Россия - +1:37,7 (0+9)

...

9. Украина - 2.47,1 (0+8)

УНИАН ранее сообщал о результатах мужской эстафеты в Остерсунде.

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Теги: #новости биатлона#Кубок мира по биатлону