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Кубок мира по биатлону: Украина стала шестой в мужской эстафете

20:31, 07 декабря 2019
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Руслан Ткаленко выступал на третьем этапе / фото: biathlon.com.ua

Сборная Украины, за которую выступали Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный, финишировала на шестом месте.

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По ходу гонки украинцы использовали девять дополнительных патронов.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии.

Результаты гонки

1. Норвегия – 1:10.30,6 (0+9)

2. Франция  +32,3 (1+7)

3. Италия +1.27,1 (0+8)

4. Россия +1.41,4 (1+10)

5. Швеция +2.00,7 (2+12) 

6. Украина – 2.32,7 (0+9)

Ранее УНИАН сообщал о результатах мужской индивидуальной гонки в Остерсунде.

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Теги: #новости биатлона#Кубок мира по биатлону