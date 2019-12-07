Кубок мира по биатлону: Украина стала шестой в мужской эстафете

Украинские биатлонисты провели довольно успешную гонку.

В шведском Остерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская эстафета. Сборная Украины, за которую выступали Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный, финишировала на шестом месте. Читайте такжеПервая медаль сезона: украинка Джима выиграла серебро на Кубке мира по биатлону (видео) По ходу гонки украинцы использовали девять дополнительных патронов. Победу в гонке одержала сборная Норвегии. Результаты гонки 1. Норвегия – 1:10.30,6 (0+9) 2. Франция +32,3 (1+7) 3. Италия +1.27,1 (0+8) 4. Россия +1.41,4 (1+10) 5. Швеция +2.00,7 (2+12) 6. Украина – 2.32,7 (0+9) Ранее УНИАН сообщал о результатах мужской индивидуальной гонки в Остерсунде.

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