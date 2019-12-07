Кубок мира по биатлону: Украина стала шестой в мужской эстафете
20:31, 07 декабря 2019Другое
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Украинские биатлонисты провели довольно успешную гонку.
Руслан Ткаленко выступал на третьем этапе / фото: biathlon.com.ua
В шведском Остерсунде в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская эстафета.
Сборная Украины, за которую выступали Артем Тищенко, Артем Прима, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный, финишировала на шестом месте.
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По ходу гонки украинцы использовали девять дополнительных патронов.
Победу в гонке одержала сборная Норвегии.
Результаты гонки
1. Норвегия – 1:10.30,6 (0+9)
2. Франция +32,3 (1+7)
3. Италия +1.27,1 (0+8)
4. Россия +1.41,4 (1+10)
5. Швеция +2.00,7 (2+12)
6. Украина – 2.32,7 (0+9)
Ранее УНИАН сообщал о результатах мужской индивидуальной гонки в Остерсунде.
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