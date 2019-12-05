Чемпионский болид легендарного Шумахера продали на аукционе (фото)

Проданный болид стал вторым самым дорогим в истории Формулы-1.

В Абу-Даби состоялся аукцион, в ходе которого был продан гоночный болид Ferrari F2002.

Об этом сообщает formula1.com.

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На данном болиде в 2002 году легендарный Михаэль Шумахер завоевал свой пятый титул чемпиона Формулы-1.

Болид был продан за 6 миллионов 643 тысячи долларов покупателю из Италии.

Ferrari F2002 стал вторым самым дорогим болидом Формулы-1, проданным на аукционе. Рекордная на данный момент сумма ранее была отдана за болид, которым Шумахер управлял в 2001 году - 7,5 миллиона долларов.

Напомним, в 2013 году семикратный чемпион Формулы-1 Шумахер получил травму головы во время катания на горных лыжах, после чего находился в коме и проходит курс лечения.

УНИАН ранее также сообщал об итоговых результатах чемпионата Формулы-1.