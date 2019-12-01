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Формула-1: результаты заключительного этапа, итоги сезона

17:11, 01 декабря 2019
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Болид Льюиса Хэмилтона / REUTERS

Победу на последнем этапе сезона одержал Льюис Хэмилтон, который ранее уже гарантировал себе победу в чемпионате и шестой титул.

Вторым к финишу пришел представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третьим стал пилот "Феррари" Шарль Леклер, а далее финишную линию пересекли Валттери Боттас ("Мерседес") и Себастьян Феттель ("Феррари").

Итоги сезона

Личный зачет. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 413 очков

2. Валттери Боттас ("Мерседес") - 326

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 279

4. Шарль Леклер ("Феррари") - 264

5. Себастьян Феттель ("Феррари") - 240

6. Карлос Сайнс ("Макларен") - 96

7. Пьер Гасли ("Торо Россо") - 95 

8. Александр Албон ("Ред Булл") - 92

9. Даниэл Риккьярдо ("Рено") - 54

10. Серхио Перес ("Расинг Пойнт") - 52. 

Кубок конструкторов. Топ-5

1. "Мерседес" - 739 очков

2. "Феррари" - 504 

3. "Ред Булл" - 417

4. "Макларен" - 145

5. "Рено" - 91

Как сообщал УНИАН, победу на предпоследнем этапе Формулы-1 в Бразилии одержал Ферстаппен.

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Теги: #Формула-1#Льюис Хэмилтон