Формула-1: результаты заключительного этапа, итоги сезона
В ОАЭ прошла заключительная гонка чемпионата Формулы-1 - Гран-при Абу-Даби.
Победу на последнем этапе сезона одержал Льюис Хэмилтон, который ранее уже гарантировал себе победу в чемпионате и шестой титул.
Вторым к финишу пришел представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен, третьим стал пилот "Феррари" Шарль Леклер, а далее финишную линию пересекли Валттери Боттас ("Мерседес") и Себастьян Феттель ("Феррари").
Итоги сезона
Личный зачет. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") - 413 очков
2. Валттери Боттас ("Мерседес") - 326
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") - 279
4. Шарль Леклер ("Феррари") - 264
5. Себастьян Феттель ("Феррари") - 240
6. Карлос Сайнс ("Макларен") - 96
7. Пьер Гасли ("Торо Россо") - 95
8. Александр Албон ("Ред Булл") - 92
9. Даниэл Риккьярдо ("Рено") - 54
10. Серхио Перес ("Расинг Пойнт") - 52.
Кубок конструкторов. Топ-5
1. "Мерседес" - 739 очков
2. "Феррари" - 504
3. "Ред Булл" - 417
4. "Макларен" - 145
5. "Рено" - 91
Как сообщал УНИАН, победу на предпоследнем этапе Формулы-1 в Бразилии одержал Ферстаппен.