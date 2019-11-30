Украина неудачно провела смешанную эстафету на Кубке мира по биатлону

Украинцы стали только 15-ми.

В Остерсунде (Швеция) состоялась вторая гонка Кубка мира 2019-2020 - cмешанная эстафета.

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Украинскую сборную на трассе представляли Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Тарас Лесюк. Стоит отметить, что для Блашко это был дебют в национальной команде.

Если девушки показали себя с лучшей стороны и Блашко передавала эстафету на седьмой позиции, то мужская часть борьбы для Украины сложилась не так хорошо, как хотелось.

Артем Прима после круга штрафа оказался только девятым, после чего Тарас Лесюк не совладал с давлением легендарного Мартена Фуркада и в итоге принес сборной Украины только 15-ю позицию.

Победу в гонке праздновала сборная Италии, а в тройку вошли Норвегия и Швеция.

1. Италия - 1:05:56,1 (0+9)

2. Норвегия - +4,1 (0+15)

3. Швеция - +59,9 (0+11)

4. Россия - +1:44,9 (1+13)

5. Австрия - +1:53,6 (1+10)

...

15. Украина - +3:52,3 (2+12)

УНИАН ранее сообщал о том, где смотреть гонки первого этапа Кубка мира по биатлону.