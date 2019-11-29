Кубок мира по биатлону: расписание гонок первого этапа, где смотреть
В шведском Остерсунде с 30 ноября по 8 декабря состоится первый этап Кубка мира по биатлону, в котором участие будет принимать сборная Украины.
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30 ноября соревнования стартуют одиночной эстафетой и смешанной эстафетой 4х6 км.
В одиночной эстафете, которая начнется в 14:10, выступят Артем Тищенко и Анастасия Меркушина.
В смешанной эстафете (время начала - 16:00) Украину представят Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Тарас Лесюк.
Полное расписание этапа
30 ноября
14:10. Одиночная смешанная эстафета
Трансляция: "UA:Перший", "Евроспорт 1".
16:00. Смешанная эстафета
Трансляция: "UA:Перший", "Евроспорт 1".
1 декабря
13:30. Спринт, мужчины, 10 километров
Трансляция: "UA:Перший", "Евроспорт 1".
16:30. Спринт, женщины, 7.5 километра
Трансляция: "UA:Перший", "Евроспорт 1".
4 декабря
17:15. Индивидуальная гонка, мужчины, 20 километров
Трансляция: "UA:Перший"
5 декабря
17:20. Индивидуальная гонка, женщины, 15 километров
Трансляция: "UA:Перший"
7 декабря
18:30. Эстафета, мужчины, 4х7.5 километра
Трансляция: "UA:Перший"
8 декабря
16:30. Эстафета, женщины, 4х6 километров
Трансляция: "UA:Перший"
УНИАН ранее сообщал о том, что украинский биатлонист Пидручный выиграл чемпионат Швеции.