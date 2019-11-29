Кубок мира по биатлону: расписание гонок первого этапа, где смотреть

Сборная Украины начнет выступление в новом сезоне Кубка мира.

В шведском Остерсунде с 30 ноября по 8 декабря состоится первый этап Кубка мира по биатлону, в котором участие будет принимать сборная Украины.

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30 ноября соревнования стартуют одиночной эстафетой и смешанной эстафетой 4х6 км.

В одиночной эстафете, которая начнется в 14:10, выступят Артем Тищенко и Анастасия Меркушина.

В смешанной эстафете (время начала - 16:00) Украину представят Вита Семеренко, Дарья Блашко, Артем Прима и Тарас Лесюк.

Полное расписание этапа

30 ноября

14:10. Одиночная смешанная эстафета

Трансляция: "UA:Перший", "Евроспорт 1".

16:00. Смешанная эстафета

Трансляция: "UA:Перший", "Евроспорт 1".

1 декабря

13:30. Спринт, мужчины, 10 километров

Трансляция: "UA:Перший", "Евроспорт 1".

16:30. Спринт, женщины, 7.5 километра

Трансляция: "UA:Перший", "Евроспорт 1".

4 декабря

17:15. Индивидуальная гонка, мужчины, 20 километров

Трансляция: "UA:Перший"

5 декабря

17:20. Индивидуальная гонка, женщины, 15 километров

Трансляция: "UA:Перший"

7 декабря

18:30. Эстафета, мужчины, 4х7.5 километра

Трансляция: "UA:Перший"

8 декабря

16:30. Эстафета, женщины, 4х6 километров

Трансляция: "UA:Перший"

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский биатлонист Пидручный выиграл чемпионат Швеции.