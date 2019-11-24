Украинский биатлонист Пидручный выиграл чемпионат Швеции

Еще один украинец завоевал серебро.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный завоевал золотую медаль в спринте в рамках открытого чемпионата Швеции.

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Украинский биатлонист преодолел дистанции за 22.51,3 минуты и избежал промахов на рубеже.

В тройку призеров также вошли шведы Бенджамин Вегер (23.19,2) и Марио Дольдер (23.51,7).

Еще один представитель сборной Украины Артем Прима стал вторым в короткой индивидуальной гонке. Украинец допустил целых восемь промахов, но с результатом 44:08 сумел стать вторым после норвежца Эмиля Ниенга.

УНИАН ранее публиковал календарь Кубка мира по биатлону.