Украинский биатлонист Пидручный выиграл чемпионат Швеции
21:32, 24 ноября 2019Другое
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Еще один украинец завоевал серебро.
Пидручный показал чистую стрельбу / фото: biathlon.com.ua
Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный завоевал золотую медаль в спринте в рамках открытого чемпионата Швеции.
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Украинский биатлонист преодолел дистанции за 22.51,3 минуты и избежал промахов на рубеже.
В тройку призеров также вошли шведы Бенджамин Вегер (23.19,2) и Марио Дольдер (23.51,7).
Еще один представитель сборной Украины Артем Прима стал вторым в короткой индивидуальной гонке. Украинец допустил целых восемь промахов, но с результатом 44:08 сумел стать вторым после норвежца Эмиля Ниенга.
УНИАН ранее публиковал календарь Кубка мира по биатлону.
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