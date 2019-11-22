Украинская теннисистка претендует на награду "Новичок года WTA"

Даяна Ястремская попала в число шести претенденток на престижную награду.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская номинирована на награду "Новичок года" от WTA.

Об этом сообщает официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

В число лучших молодых теннисисток, которые проявили себя в 2019 году, и претендуют на награду, кроме Ястремской, также вошли канадка Бьянка Андрееску, американка Кори Гауфф, чешка Каролина Мухова, представительница Казахстана Елена Рыбакина и Ига Свентек из Польши.

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Имя победительницы будет названо 11 декабря.

Отметим также, что на звание лучшей теннисистки года претендуют Андрееску, Эшли Барти (Австралия), Наоми Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия) и Симона Халеп (Румыния).

Напомним, Ястремская в 2019 году выиграла турниры WTA International в Хуахине и Страсбурге. Украинка завершила сезон на 22-й позиции в мировом рейтинге.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ястремская начала сотрудничество с бывшим тренером экс-первой ракетки мира.