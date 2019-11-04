Самый прибыльный сезон: Свитолина заработала рекордные призовые в 2019 году

Наибольшие деньги украинка заработала на Итоговом турнире WTA.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина провела рекордный сезон в карьере по сумме призовых на турнирах.

Об этом сообщает XSPORT.

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Украинка в минувшем сезоне осталась без титулов, но это не помешало ей заработать 6,126 миллиона долларов.

Больше трети этих денег Свитолина получила за выход в финал Итогового турнира WTA - 2,4 миллиона долларов. Далее идут полуфинал US Open (960 тысяч), полуфинал Уимблдона (761 тысяча), полуфинал Индиан-Уэллса (354 тысячи) и четвертьфинал Australian Open (342 тысячи).

В 2018-м суммарный доход украинской теннисистки составил чуть более 4 миллионов.

Больше всех в 2019-м среди всех участниц женского Тура заработала лидер мирового рейтинга Эшли Барти - австралийка получила 11,307 миллиона долларов за своих успехи. Позиция в этом списке Свитолиной соответствует ее месту в рейтинге WTA - шестая строчка.

УНИАН ранее сообщал о том, что Свитолина уступила Барти в финале Итогового турнира WTA.