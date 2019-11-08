Украинец Романчук с рекордом выиграл этап Кубка мира по плаванию (видео)

Украинский пловец пришел первым к финишу на одной из дистанций.

Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золотую медаль на седьмом этапе Кубка мира в сезоне, который состоялся в Дохе.

Двукратный чемпион Европы преодолел дистанцию 1500 метров вольным стилем с результатом 14.51,61 минуты, который принес ему первое место.

В тройку призеров также вошли чех Ян Мики (14.58,30) и венгр Гергели Гюрте (14.59,88).

🚨We have a new World Cup Record in the 1500m FREE by Mykhailo ROMANCHUK of Ukraine!#SWC19pic.twitter.com/C5aGTSw6lF — FINA (@fina1908) 8 ноября 2019 г.

Стоит отметить, что результат Романчука стал рекордным в истории Кубка мира. Украинец ранее также завоевал серебро в Дохе вольным стилем, но на дистанции 400 метров.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Говоров выиграл этап Кубка мира в Токио.