Украинец Романчук с рекордом выиграл этап Кубка мира по плаванию (видео)
20:07, 08 ноября 2019Другое
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Украинский пловец пришел первым к финишу на одной из дистанций.
Михаил Романчук / REUTERS
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал золотую медаль на седьмом этапе Кубка мира в сезоне, который состоялся в Дохе.
Двукратный чемпион Европы преодолел дистанцию 1500 метров вольным стилем с результатом 14.51,61 минуты, который принес ему первое место.
В тройку призеров также вошли чех Ян Мики (14.58,30) и венгр Гергели Гюрте (14.59,88).
🚨We have a new World Cup Record in the 1500m FREE by Mykhailo ROMANCHUK of Ukraine!#SWC19pic.twitter.com/C5aGTSw6lF— FINA (@fina1908) 8 ноября 2019 г.
Стоит отметить, что результат Романчука стал рекордным в истории Кубка мира. Украинец ранее также завоевал серебро в Дохе вольным стилем, но на дистанции 400 метров.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Говоров выиграл этап Кубка мира в Токио.
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