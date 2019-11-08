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Украинец Романчук с рекордом выиграл этап Кубка мира по плаванию (видео)

20:07, 08 ноября 2019
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Михаил Романчук / REUTERS

Двукратный чемпион Европы преодолел дистанцию 1500 метров вольным стилем с результатом 14.51,61 минуты, который принес ему первое место.

В тройку призеров также вошли чех Ян Мики (14.58,30) и венгр Гергели Гюрте (14.59,88).

Стоит отметить, что результат Романчука стал рекордным в истории Кубка мира. Украинец ранее также завоевал серебро в Дохе вольным стилем, но на дистанции 400 метров.

УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Говоров выиграл этап Кубка мира в Токио.

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Теги: #Кубок мира#плавание#Михаил Романчук