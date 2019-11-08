Украинский пловец Романчук завоевал серебро этапа Кубка мира в Дохе
10:52, 08 ноября 2019Другое
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Украинец уступил только представителю Литвы.
Романчук уступил победителю меньше секунды / REUTERS
Украинский пловец Михаил Романчук завоевал серебряную медаль на седьмом этапе Кубка мира в сезоне, который состоялся в Дохе.
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Двукратный чемпион Европы преодолел дистанцию 400 метров вольным стилем с результатом 3:48.61 минуты, который принес ему второе место.
Победу праздновал литовец Данас Рапсис, опередивший Романчука почти на секунду - 3:47.87.
Еще один украинец Сергей Фролов в этом заплыве стал седьмым.
23-летний Михаил Романчук ранее дважды завоевывал серебро на чемпионатах мира - в Будапеште-2017 и Кванджу-2019. Также украинец является победителем двух чемпионатов Европы, чемпионата Европы на короткой воде и Универсиады-2017.
УНИАН ранее сообщал о том, что украинец Говоров выиграл этап Кубка мира в Токио.
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