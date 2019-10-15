В России признали массовую подмену допинг-проб
Россия подменила результаты тысяч допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории, данные которой были переданы Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
Об этом в интервью NYT сообщил глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус, передает dw.com.
Ганус заявил, данные о допинг-пробах "скрывались и подменялись" в России в том числе, чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию выдающихся экс-спортсменов, которые сегодня занимают различные должности в российском правительстве или являются высокопоставленными спортивными чиновниками.
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"Россия - страна высокого спортивного уровня, но люди, которые отвечали за урегулирование ситуации, на протяжении многих лет выбирали неправильный путь, неправильный подход", - сказал Ганус.
Если слова Гануса подтвердятся, то WADA может рассмотреть применение новых санкций в отношении России.
Как сообщал УНИАН, в WADA подтвердили, что Россия удалила положительные допинг-пробы спортсменов.