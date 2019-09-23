В WADA подтвердили, что Россия удалила положительные допинг-пробы спортсменов

В организации объяснили, за что российские спортсмены могут получить новую дисквалификацию.

Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор объяснил, за что сборная России может быть отстранена от летней Олимпиады-2020 в Токио.

Чиновника цитирует The New York Times.

"Там были положительные допинг-пробы, которые удалены. Вопрос - почему", - отметил Тейлор, добавив, что у российской стороны будет возможность объяснить ситуацию.

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Возможные манипуляции с данными в Московской антидопинговой лаборатории будут рассмотрены через месяц, а через три недели в WADA ждут официального ответа от России.

Комитет Тейлора соберется 23 октября и будет решать, рекомендовать ли исполкому WADA объявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если такое решение будет принято, то дело отправится в Спортивный арбитражный суд для вынесения окончательного вердикта.

WADA удалось узнать про удаленные пробы благодаря базе данных, которую организации предоставил информатор Григорий Родченков. Россия в начале 2019 года передала свою версию этой базы по условиям восстановления статуса РУСАДА, после чего были обнаружены несоответствия.

Напомним, из-за махинаций с допинг-пробами WADA после Олимпиады 2014 года приостановило членство РУСАДА. Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах лишь в сентябре 2018 года с условием, что не позднее 1 января 2019 года эксперты WADA получат доступ к базам данных Московской антидопинговой лаборатории.

Как сообщал УНИАН, ранее в России похвастались разрешением участвовать в Олимпиаде-2020.