В WADA подтвердили, что Россия удалила положительные допинг-пробы спортсменов
Глава комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатан Тейлор объяснил, за что сборная России может быть отстранена от летней Олимпиады-2020 в Токио.
Чиновника цитирует The New York Times.
"Там были положительные допинг-пробы, которые удалены. Вопрос - почему", - отметил Тейлор, добавив, что у российской стороны будет возможность объяснить ситуацию.
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Возможные манипуляции с данными в Московской антидопинговой лаборатории будут рассмотрены через месяц, а через три недели в WADA ждут официального ответа от России.
Комитет Тейлора соберется 23 октября и будет решать, рекомендовать ли исполкому WADA объявить о несоответствии Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если такое решение будет принято, то дело отправится в Спортивный арбитражный суд для вынесения окончательного вердикта.
WADA удалось узнать про удаленные пробы благодаря базе данных, которую организации предоставил информатор Григорий Родченков. Россия в начале 2019 года передала свою версию этой базы по условиям восстановления статуса РУСАДА, после чего были обнаружены несоответствия.
Напомним, из-за махинаций с допинг-пробами WADA после Олимпиады 2014 года приостановило членство РУСАДА. Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах лишь в сентябре 2018 года с условием, что не позднее 1 января 2019 года эксперты WADA получат доступ к базам данных Московской антидопинговой лаборатории.
Как сообщал УНИАН, ранее в России похвастались разрешением участвовать в Олимпиаде-2020.