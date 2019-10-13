Украинский гимнаст Радивилов завоевал медаль на чемпионате мира (фото)

Украинец стал бронзовым призером мирового первенства.

Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал бронзовым призером чемпионата мира, который проходит в Штутгарте.

Радивилов завоевал бронзу в опорном прыжке.

Украинец в среднем за два прыжка сумел набрать 14.754 балла. Опередили Радивилова россияне Артур Далалоян (14.933) и Никита Нагорный (14.966).

Медаль Радивилова стала второй для украинской сборной на ЧМ-2019 после того, как Олег Верняев завоевал первую бронзу за всю историю Украины в многоборье.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро на ЧМ по легкой атлетике.