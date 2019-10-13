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Украинский гимнаст Радивилов завоевал медаль на чемпионате мира (фото)

16:23, 13 октября 2019
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Игорь Радивилов / REUTERS

Радивилов завоевал бронзу в опорном прыжке.

Украинец в среднем за два прыжка сумел набрать 14.754 балла. Опередили Радивилова россияне Артур Далалоян (14.933) и Никита Нагорный (14.966).

REUTERS
REUTERS

Медаль Радивилова стала второй для украинской сборной на ЧМ-2019 после того, как Олег Верняев завоевал первую бронзу за всю историю Украины в многоборье.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро на ЧМ по легкой атлетике.

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Теги: #спортивная гимнастика#Игорь Радивилов