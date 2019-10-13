Украинский гимнаст Радивилов завоевал медаль на чемпионате мира (фото)
16:23, 13 октября 2019Другое
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Украинец стал бронзовым призером мирового первенства.
Игорь Радивилов / REUTERS
Украинский гимнаст Игорь Радивилов стал бронзовым призером чемпионата мира, который проходит в Штутгарте.
Радивилов завоевал бронзу в опорном прыжке.
Украинец в среднем за два прыжка сумел набрать 14.754 балла. Опередили Радивилова россияне Артур Далалоян (14.933) и Никита Нагорный (14.966).
REUTERS
REUTERS
Медаль Радивилова стала второй для украинской сборной на ЧМ-2019 после того, как Олег Верняев завоевал первую бронзу за всю историю Украины в многоборье.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро на ЧМ по легкой атлетике.
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