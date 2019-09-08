Перепутали и гимн, и страну: Франция оконфузилась с организацией матча отбора на Евро-2020 (видео)

В пятом туре квалификации французы принимали сборную Албании.

Невероятный конфуз произошел перед началом матча квалификации Евро-2020 между сборными Франции и Албании.

Организаторы матча на "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени сперва включили вместо национального гимна Албании гимн Андорры, что вызвало недоумение у игроков албанской сборной, а также привело к свисту на трибунах.

Игроки албанской сборной отказались начинать матч до тех пор, пока не прозвучит их гимн. В итоге организаторы встречи около семи минут искали нужный гимн, но перед тем, как включить его опозорились еще раз. Диктор по стадиону принес извинения... сборной Армении, перепутав названия стран, сообщает Twitter-аккаунт Virgin Media Sport.

Отметим, что матч в итоге завершился победой сборной Франции со счетом 4:1.

Видео с неправильно включенным гимном опубликовал Twitter-аккаунт Goal.com.

The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem 🤭pic.twitter.com/RVgRJEtTEU — Goal (@goal) 7 сентября 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что знаменитый французский футболист стал редактором журнала о вере.