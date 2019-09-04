Букмекеры оценили шансы Свитолиной выйти в финал US Open

Первая ракетка Украины в полуфинале встретится с американкой Сереной Уильямс.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина 5 сентября в Нью-Йорке попытается впервые в карьере выйти в финал на турнирах "Большого шлема". В полуфинале US Open украинку ждет встреча с титулованной американкой Сереной Уильямс.

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния является американская теннисистка.

На победу Уильямс букмекеры дают коэффициент 1,36. В то же время на то, что в финал US Open удастся выйти Свитолиной, можно сделать ставку с коэффициентом 3,10.

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Отметим, что ранее украинка и американка играли друг против друга пять раз, и Свитолиной удалось выиграть только в одном случае - в предыдущей встрече, которая состоялась в рамках Олимпиады-2016.

Матч Свитолиной и Уильямс начнется ориентировочно в 18.00 по киевскому времени.

УНИАН ранее также сообщал о том, что Серена Уильямс похвалила Свитолину перед полуфиналом US Open.