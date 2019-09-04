"Настоящий боец": Серена Уильямс похвалила Свитолину перед встречей в полуфинале US Open

Американка отметила, что украинка борется за каждый мяч.

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала предстоящий матч против первой ракетки Украины Элины Свитолиной в полуфинале US Open.

Экс-первую ракетку мира цитирует пресс-служба US Open.

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"Элина является настоящим бойцом, она всегда сражается до последнего - даже за самые сложные мячи. Более того, она очень мало ошибается, поэтому я должна показать свой максимум, чтобы победить.

Наш матч на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро был очень тяжелым психологически для меня. За пару дней до этого я уступила в парном разряде и была просто опустошена. Поэтому Свитолина сумела выиграть", - отметила Серена.

Свитолина и Уильямс-младшая встречались между собой пять раз. Четыре раза праздновала победу американка.

Полуфинальный матч между украинкой и американкой пройдет в четверг, 5 сентября. Начало - ориентировочно в 23:00.

Стоит отметить, что выход в полуфинал уже стал лучшим результатом Свитолиной на турнире, по итогам которого она станет третьей ракеткой мира.

УНИАН ранее сообщал, что украинка Снигур выиграла четвертый титул в карьере.