Украинка Ястремская не смогла преодолеть третий круг на теннисном турнире в Торонто

Даяна Ястремская в матче 1/8 финала уступила сопернице из США.

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская покинула престижный турнир в Торонто.

В матче 1/8 финала украинка не смогла пройти американку Софию Кенин, которая является 29-й ракеткой мира.

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Ястремская потерпела поражение в двух сетах - 2:6, 2:6.

Отметим, что Ястремская впервые в карьере играла в третьем круге турниров серии Premier 5.

В четвертьфинале Кенин может ждать встреча еще с одной украинкой. Американка сыграет с победительницей противостояния Элины Свитолиной и Белинды Бенчич.

Как сообщал УНИАН, во втором круге Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко.