Украинка Ястремская не смогла преодолеть третий круг на теннисном турнире в Торонто
19:28, 08 августа 2019Другое
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Даяна Ястремская в матче 1/8 финала уступила сопернице из США.
Даяна Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал / фото: twitter.com/WTA
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская покинула престижный турнир в Торонто.
В матче 1/8 финала украинка не смогла пройти американку Софию Кенин, которая является 29-й ракеткой мира.
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Ястремская потерпела поражение в двух сетах - 2:6, 2:6.
Отметим, что Ястремская впервые в карьере играла в третьем круге турниров серии Premier 5.
В четвертьфинале Кенин может ждать встреча еще с одной украинкой. Американка сыграет с победительницей противостояния Элины Свитолиной и Белинды Бенчич.
Как сообщал УНИАН, во втором круге Ястремская обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко.
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