"Жестокая правда - диагноз на бумаге": в сети вспомнили обращение покойного Вирастюка к украинцам (фото)
13:47, 30 июля 2019Другое
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Знаменитый легкоатлет всегда верил в лучшее.
У Вирастюка были проблемы с сердцем / фото: НОК Украины
В сети появилось обращение к украинцам ныне покойного украинского легкоатлета Романа Вирастюка.
Фото стихотворения "Я выживу" и обращение спортсмена опубликовал в Facebook франковский журналист Андрей Менив.
В марте 2016 года Вирастюку должны были сделать две сложные операции на сердце, а перед этим он попросил поддержки в соцсетях:
"Извините, что не успел набрать, как привык, с картинками, но хочу, чтобы вы прочитали и мысленно были со мной! За полчаса я стартую и главное, что мои Ангелы-Хранители рядом со мной! До завтра! Услышимся и увидимся!".
фото: facebook.com/andrew.meniv
Роман Вирастюк умер 27 июля. Ранее в этом месяце он перенес срочную и очень сложную операцию, но восстановиться после нее не сумел.
УНИАН ранее также сообщал, что в Днепре умер чемпион Украины по прыжкам в воду.
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