"Жестокая правда - диагноз на бумаге": в сети вспомнили обращение покойного Вирастюка к украинцам (фото)

Знаменитый легкоатлет всегда верил в лучшее.

В сети появилось обращение к украинцам ныне покойного украинского легкоатлета Романа Вирастюка.

Фото стихотворения "Я выживу" и обращение спортсмена опубликовал в Facebook франковский журналист Андрей Менив.

В марте 2016 года Вирастюку должны были сделать две сложные операции на сердце, а перед этим он попросил поддержки в соцсетях:

"Извините, что не успел набрать, как привык, с картинками, но хочу, чтобы вы прочитали и мысленно были со мной! За полчаса я стартую и главное, что мои Ангелы-Хранители рядом со мной! До завтра! Услышимся и увидимся!".

Роман Вирастюк умер 27 июля. Ранее в этом месяце он перенес срочную и очень сложную операцию, но восстановиться после нее не сумел.

УНИАН ранее также сообщал, что в Днепре умер чемпион Украины по прыжкам в воду.