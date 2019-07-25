Еще один боксер скончался из-за полученной во время боя травмы (видео)

Аргентинец Уго Сантильян умер в больнице, куда был доставлен после поединка.

23-летний аргентинский боксер Уго Сантильян скончался из-за травмы головы, которую получил во время боя против уругвайца Эдуардо Абреу.

Об этом сообщает clarin.com.

Десятираундовый бой между Сантильяном и Абреу прошел 20 июля и завершился вничью. Во время оглашения результатов аргентинский боксер почувствовал себя плохо. Его увели с ринга и госпитализировали в бессознательном состоянии.

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В мозгу Сантильяна врачи обнаружили кровяной сгусток. Медики провели операцию, но после у боксера случилось две кардиореспираторные остановки.

Сантильян скончался в больнице сегодня, 25 июля.

Аргентинский боксер одержал на профессиональном ринге девятнадцать побед при шести поражениях и двух ничьих.

Как сообщал УНИАН, ранее после полученной на ринге травмы скончался российский боксер Максим Дадашев.