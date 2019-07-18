Украинская шпажистка завоевала бронзу на чемпионате мира
22:11, 18 июля 2019Другое
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Елена Кривицкая выиграла медаль на мировом первенстве в Будапеште.
Елена Кривицкая не смогла выйти в финал, проиграв китаянке / фото: facebook.com/fie.org
Украинская шпажистка Елена Кривицкая завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Будапеште.
В 1/8 финала украинка одолела представительницу Румынии Анну-Марию Попеску (15:6), а в четвертьфинале прошла кореянку Кхан Юн Ми (15:14).
В финал Кривицкая в упорной борьбе пробиться не сумела, уступив китаянке Ли Шень (14:15). Основное время завершилось вничью, а в дополнительной минуте украинка потерпела поражение.
Таким образом, Кривицкая стала обладательницей бронзовой награды, так как поединок за третье место на чемпионате мира не проводится.
Как сообщал УНИАН, в июне украинская саблистка Ольга Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы.
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