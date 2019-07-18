Украинская шпажистка завоевала бронзу на чемпионате мира

Елена Кривицкая выиграла медаль на мировом первенстве в Будапеште.

Украинская шпажистка Елена Кривицкая завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Будапеште.

В 1/8 финала украинка одолела представительницу Румынии Анну-Марию Попеску (15:6), а в четвертьфинале прошла кореянку Кхан Юн Ми (15:14).

В финал Кривицкая в упорной борьбе пробиться не сумела, уступив китаянке Ли Шень (14:15). Основное время завершилось вничью, а в дополнительной минуте украинка потерпела поражение.

Таким образом, Кривицкая стала обладательницей бронзовой награды, так как поединок за третье место на чемпионате мира не проводится.

Как сообщал УНИАН, в июне украинская саблистка Ольга Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы.