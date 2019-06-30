Украинский борец Беленюк завоевал золотую медаль Европейских игр-2019

Жан Беленюк стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл золотую медаль на Европейских играх-2019.

Украинец стал лучшим в весовой категории до 87 кг.

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В финальной схватке Беленюк во второй раз за год победил азербайджанца Ислама Аббасова. Ранее борцы встречались в финале чемпионата Европы.

Финальная схватка завершилась победой украинца со счетом 3:1.

Беленюк принес Украине одиннадцатую золотую медаль Европейских игр-2019 в Минске.

Отметим, что на Европейских играх-2015 в Баку Беленюк становился серебряным призером.

Как сообщал УНИАН, ранее золотую медаль на Европейских играх-2019 завоевал боксер Виктор Выхрист.