Украинский борец Беленюк завоевал золотую медаль Европейских игр-2019
14:38, 30 июня 2019Другое
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Жан Беленюк стал чемпионом Европейских игр в весовой категории до 87 кг.
Жан Беленюк принес Украине одиннадцатое золото Европейских игр-2019 / фото: НОК Украины
Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк выиграл золотую медаль на Европейских играх-2019.
Украинец стал лучшим в весовой категории до 87 кг.
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В финальной схватке Беленюк во второй раз за год победил азербайджанца Ислама Аббасова. Ранее борцы встречались в финале чемпионата Европы.
Финальная схватка завершилась победой украинца со счетом 3:1.
Беленюк принес Украине одиннадцатую золотую медаль Европейских игр-2019 в Минске.
Отметим, что на Европейских играх-2015 в Баку Беленюк становился серебряным призером.
Как сообщал УНИАН, ранее золотую медаль на Европейских играх-2019 завоевал боксер Виктор Выхрист.
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