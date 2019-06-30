цей матеріал доступний українською

Украинский борец Беленюк завоевал золотую медаль Европейских игр-2019

14:38, 30 июня 2019
Другое
321 0
Жан Беленюк принес Украине одиннадцатое золото Европейских игр-2019 / фото: НОК Украины

Украинец стал лучшим в весовой категории до 87 кг.

Читайте также"Талант к манипуляциям": украинский спортсмен объяснил фото с пропагандисткой Кремля

В финальной схватке Беленюк во второй раз за год победил азербайджанца Ислама Аббасова. Ранее борцы встречались в финале чемпионата Европы.

Финальная схватка завершилась победой украинца со счетом 3:1.

Беленюк принес Украине одиннадцатую золотую медаль Европейских игр-2019 в Минске.

Отметим, что на Европейских играх-2015 в Баку Беленюк становился серебряным призером.

Как сообщал УНИАН, ранее золотую медаль на Европейских играх-2019 завоевал боксер Виктор Выхрист.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #греко-римская борьба#Жан Беленюк#Европейские игры-2019#Украина на Европейских играх-2019