Первое золото в боксе: Выхрист стал чемпионом Европейских игр (видео)

В финале украинец одолел француза.

Украинский боксер Виктор Выхрист стал чемпионом Европейских игр-2019 в супертяжелом весе.

Выхрист дошел до финала, где встретился с 23-летним французом Мурадом Алиевым и одержал победу решением судей со счетом 4:1 (30:27, 29:28, 30:27, 28:29, 30:27).

При этом поединок был остановлен в последней трехминутке из-за рассечения у украинца.

Это вторая медаль сборной Украины по боксу в Минске. Ранее Евгений Барабанов стал бронзовым призером соревнований.

Ранее УНИАН сообщал, что украинский гимнаст Верняев завоевал серебро Европейских игр.