Первое золото в боксе: Выхрист стал чемпионом Европейских игр (видео)
19:00, 29 июня 2019Бокс
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В финале украинец одолел француза.
Выхрист получил рассечение, но победил / фото: xsport.ua
Украинский боксер Виктор Выхрист стал чемпионом Европейских игр-2019 в супертяжелом весе.
Выхрист дошел до финала, где встретился с 23-летним французом Мурадом Алиевым и одержал победу решением судей со счетом 4:1 (30:27, 29:28, 30:27, 28:29, 30:27).
При этом поединок был остановлен в последней трехминутке из-за рассечения у украинца.
Это вторая медаль сборной Украины по боксу в Минске. Ранее Евгений Барабанов стал бронзовым призером соревнований.
Ранее УНИАН сообщал, что украинский гимнаст Верняев завоевал серебро Европейских игр.
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