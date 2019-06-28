"Выживший": известный украинский спортсмен сравнил себя с Ди Каприо
11:29, 28 июня 2019Другое
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Гимнаст Олег Верняев пробился в финал Европейских игр-2019.
Олег Верняев пробился в три финала / фото: НОК Украины
Украинский гимнаст, чемпион Олимпиады-2016 Олег Верняев оригинально прокомментировал свое выступление в квалификации Европейских игр-2019.
В своем аккаунте в Instagram Верняев сравнил себя с героем Леонардо Ди Каприо в фильме "Выживший".
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"Квалификация выдалась нелегкой, чувствовал себя, как Леонардо Ди Каприо в фильме "Выживший", - написал Верняев.
Отметим, что по итогам квалификации Верняев прошел в финал многоборья, а также финалы на брусьях и на коне.
Финал многоборья пройдет 29 июня, а финалы на снарядах - 30 июня.
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинская велогонщица завоевала золотую медаль на Европейских играх.
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