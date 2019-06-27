Сборная Украины стартовала с разгромного поражения на женском Евробаскете (видео)

Украинки уступили действующим чемпионкам Европы.

Женская сборная Украины в стартовом матче Евробаскета-2019 в Риге потерпела поражение от команды Испании.

Первая четверть осталась за командой Горана Бошковича, однако следующие завершились с большим отрывом испанок, что решило исход игры.

Самой результативной в составе сборной Украины стала Алина Ягупова, на счету которой 38 очков и 7 передач.

Уже 28 июня украинки сыграют против Латвии. Эта игра будет ключевой в плане борьбы за выход из группы A.

Украина - Испания - 77:95 (23:19, 19:28, 18:29, 17:19)

27 июня 2019 года. Рига. «Арена Рига»

Украина: Ягупова (38 + 6 подборов + 7 передач + 7 потерь), Горобец, Ольховик (10), Науменко (6 + 6 подборов), Удоденко (9 + 6 подборов)— старт; Белоцерковская (9), Кондусь (2), Малашенко (2 + 3 передачи), Радулович (1), Яцковец, Волошина.

Испания: Палау (16 + 6 подборов + 7 передач), Крус (8 + 5 передач + 4 перехвата), Шаргай (31), Николлс (11 + 9 подборов + 4 передачи), Ндур (5 + 8 подборов) — старт; Домингес (10), Оувина (2), Жиль (8), Касас (2), Абальде Диас, Пинья Толоса (2).

Ранее УНИАН сообщал, что Украина подала заявку на проведение женского Евробаскета-2021.