Заплакал из-за награды: назван лучший игрок минувшего сезона НБА (видео)
10:03, 25 июня 2019Другое
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Яннис Адетокумбо не сдержал эмоции.
Адетокумбо впервые стал лучшим в НБА / фото: nba.com
Форвард "Милуоки Бакс" Яннис Адетокумбо признан самым ценным игроком регулярного сезона НБА.
Об этом сообщила пресс-служба турнира.
Во время торжественной церемонии греческий баскетболист нигерийского происхождения поблагодарил всех за поддержку и во время своей речи не сдержал слез.
Congratulations to @Giannis_An34 of the @Bucks on winning the 2018-19 Most Valuable Player! #KiaMVP#NBAAwardspic.twitter.com/l8SN27FFTG— NBA (@NBA) June 25, 2019
В минувшем сезоне "Милуоки" удалось выйти в финал Восточной конференции, где команда уступила в серии "Торонто" (2-4). Адетокумбо в среднем за игру набирал 27,7 очков, делал 12,5 подборов и 5,9 результативных передач.
Ранее УНИАН сообщал, что "Торонто" впервые в истории стал чемпионом НБА.
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