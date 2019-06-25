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Заплакал из-за награды: назван лучший игрок минувшего сезона НБА (видео)

10:03, 25 июня 2019
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Адетокумбо впервые стал лучшим в НБА / фото: nba.com

Об этом сообщила пресс-служба турнира.

Во время торжественной церемонии греческий баскетболист нигерийского происхождения поблагодарил всех за поддержку и во время своей речи не сдержал слез.

В минувшем сезоне "Милуоки" удалось выйти в финал Восточной конференции, где команда уступила в серии "Торонто" (2-4). Адетокумбо в среднем за игру набирал 27,7 очков, делал 12,5 подборов и 5,9 результативных передач.

Ранее УНИАН сообщал, что "Торонто" впервые в истории стал чемпионом НБА.

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Теги: #баскетбол#НБА