Торонто впервые стал чемпионом НБА (видео)

В шестом матче финальной серии "Рэпторз" удалось на выезде обыграть "Голден Стэйт".

"Торонто Рэпторз" обыграл "Голден Стэйт Уорриорз" в шестом матче финальной серии и стал чемпионом НБА.

"Торонто" отобрал чемпионский титул у "Уорриорз", которые играли в финале в пятый раз подряд. "Рэпторз" впервые в истории стали чемпионом НБА, а также первым победителем лиги из Канады.

MVP финала во второй раз в карьере был признан форвард "Торонто" Кавай Леонард.

НБА. Финал. Шестой матч

"Голден Стэйт" - "Торонто" - 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

"Голден Стэйт": Томпсон (30), Игудала (22), Карри (21 + 7 передач), Грин (11 + 19 подборов + 13 передач + 8 потерь), Луни (6) – старт; Казинс (12), Ливингстон (6), Кук (2)

"Торонто": Лаури (26 + 7 подборов + 10 передач), Сиакам (26 + 10 подборов), Леонард (22), Марк Газоль (3 + 9 подборов); Ванвлит (22), Ибака (15)

Счет в серии - 2:4

Видео опубликовал канал ESPN в YouTube.

Как сообщал УНИАН, ранее за океаном чемпионом НХЛ впервые стал Сент-Луис.