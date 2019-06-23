Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Франции

Британский гонщик финишировал первым с большим отрывом от преследователей.

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Франции.

Действующий чемпион пришел к финишу с отрывом от партнера по команде Валттери Боттаса в 18 секунд.

Для британского гонщика эта победа стала 78-й в карьере. Третьим по итогам гонки стал пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Гран-при Франции. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 53 круга

2. Валттери Боттас ("Мерседес") — +18,056

3. Шарль Леклер ("Феррари") — +18,985

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +34,905

5. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1.02,796

6. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1.35,462

7. Даниэль Риккардо ("Рено") — +1 круг

8. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1 круг

9. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +1 круг

10. Ландо Норрис ("Макларен") — +1 круг

После восьми этапов Хэмилтон набрал 187 очков и возглавляет личный зачет. На втором месте - Боттас (151 очко), на третьем - Феттель (111).

В Кубке конструкторов У "Мерседеса" в активе 338 очков, у "Феррари" - 198, а на третьем месте "Ред Булл" - 136.

Как сообщал УНИАН, победителем Гран-при Канады также стал Хэмилтон.