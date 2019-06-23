Формула-1: Хэмилтон выиграл Гран-при Франции
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Франции.
Действующий чемпион пришел к финишу с отрывом от партнера по команде Валттери Боттаса в 18 секунд.
Для британского гонщика эта победа стала 78-й в карьере. Третьим по итогам гонки стал пилот "Феррари" Шарль Леклер.
Гран-при Франции. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 53 круга
2. Валттери Боттас ("Мерседес") — +18,056
3. Шарль Леклер ("Феррари") — +18,985
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +34,905
5. Себастьян Феттель ("Феррари") — +1.02,796
6. Карлос Сайнс ("Макларен") — +1.35,462
7. Даниэль Риккардо ("Рено") — +1 круг
8. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1 круг
9. Нико Хюлькенберг ("Рено") — +1 круг
10. Ландо Норрис ("Макларен") — +1 круг
После восьми этапов Хэмилтон набрал 187 очков и возглавляет личный зачет. На втором месте - Боттас (151 очко), на третьем - Феттель (111).
В Кубке конструкторов У "Мерседеса" в активе 338 очков, у "Феррари" - 198, а на третьем месте "Ред Булл" - 136.
Как сообщал УНИАН, победителем Гран-при Канады также стал Хэмилтон.