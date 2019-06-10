Формула-1: Хэмилтон финишировал вторым, но выиграл Гран-при Канады

Британский гонщик стал победителем гонки благодаря штрафу для соперника.

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Канады.

Хэмилтон пересек финишную черту вторым с отставанием в 1,342 секунды от представителя "Феррари" Себастьяна Феттеля. Однако немецкий гонщик был оштрафован на пять секунд за небезопасное возвращение на трассу после ошибки, из-за которого едва не потеснил Хэмилтона в стену.

Для британского гонщика эта победа стала 78-й в карьере.

Третьим по итогам гонки стал еще один пилот "Феррари" Шарль Леклер.

Гран-при Канады. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1:29.07,084

2. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") – отставание 3,658

3. Шарль Леклер (Монако, "Феррари") - 4,696

4. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 51,043

5. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - 57,655

6. Даниэл Риккьярдо (Австралия, "Рено") - 1 Круг

7. Нико Хюлькенберг (Германия, "Рено") – 1 Круг

8. Пьер Гасли (Франция, "Ред Булл") - 1 Круг

9. Ленс Стролл (Канада, "Расинг Пойнт") - 1 Круг

10. Даниил Квят (Россия, "Торо Россо") - 1 Круг

После семи этапов Хэмилтон набрал 162 очка и возглавляет личный зачет. На втором месте - Боттас (133 очка), на третьем - Феттель (100).

В Кубке конструкторов У "Мерседеса" в активе 295 очков, у "Феррари" - 172, а на третьем месте "Ред Булл" - 124.

Как сообщал УНИАН, победителем Гран-при Монако также стал Хэмилтон.