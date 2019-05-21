Ушел из жизни трехкратный чемпион Формулы-1

Легендарный автогонщик Ники Лауда умер в возрасте 70 лет.

В ночь на 21 мая ушел из жизни австрийский автогонщик, трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда.

Официальное заявление о смерти Лауды для СМИ сделала семья гонщика, передает motorsport.com.

"С глубокой печалью сообщаем, что наш любимый Ники тихо скончался в понедельник в окружении семьи", - говорится в заявлении семьи.

Свои соболезнования в Twitter принесли "Мерседес", в котором Лауда работал директором, а также "Макларен" и "Феррари", за которые выступал гонщик.

"Все в "Макларен" опечалены смертью нашего друга, коллеги и чемпиона мира Ники Лауды. Ники навсегда останется в наших сердцах и нашей истории", - выразили соболезнование в "Макларен".

"Печальный день для Формулы-1. Семья "Феррари" с глубокой печалью узнала о смерти своего друга Ники Лауды. Вы навсегда останетесь в наших сердцах и сердцах фанатов", - отметили в "Феррари".

Напомним, в 1976-м году Лауда попал в серьезную аварию, после которого у него не раз возникали проблемы со здоровьем, вызванные последствием ожогов и травм, полученных из-за нахождения в горящей машине.

Так, в середине 1990-х Лауда перенес операцию по пересадке почек. В последние дни австрийская пресса утверждала, что экс-автогонщик проходил процедуру диализа в Швейцарии.

Летом прошлого года бывший автогонщик перенес инфекцию, в результате чего потребовалась пересадка легкого. На протяжении двух месяцев Лауда находился в больнице, а в начале 2019 года вновь был госпитализирован из-за гриппа.

По ходу карьеры Лауда дважды становился чемпионом Формулы-1 в составе "Ферраре" и один раз - когда выступал за "Макларен". После завершения карьеры в 1985 году Ники работал экспертом и журналистом, а затем стал директором "Мерседеса".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что в Боливии арбитр умер во время матча из-за инфаркта.