В Боливии футбольный арбитр умер во время матча из-за инфаркта (видео)
16:36, 20 мая 2019Футбол
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У 31-летнего рефери сердечный приступ случился сперва на поле, а затем в больнице.
Виктору Уртадо был 31 год / фото: goal.com
Трагический инцидент произошел во время матча чемпионата Боливии "Олвэйс Рэди" и "Ориенте Петролеро". Арбитр Виктор Уртадо умер после двух сердечных приступов.
Об этом сообщает Daily mail.
Первый инфаркт случился у 31-летнего рефери прямо во время матча. Врачи оказали арбитру помощь, после чего он без сознания был доставлен в госпиталь.
В больнице у Уртадо произошел еще один инфаркт. Он умер, не приходя в сознание.
Отметим, что матч проходил на высоте 3900 метров.
Как сообщал УНИАН, ранее в Турции в ДТП с автобусом футбольной команды погиб игрок сборной Чехии.
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