В Боливии футбольный арбитр умер во время матча из-за инфаркта (видео)

У 31-летнего рефери сердечный приступ случился сперва на поле, а затем в больнице.

Трагический инцидент произошел во время матча чемпионата Боливии "Олвэйс Рэди" и "Ориенте Петролеро". Арбитр Виктор Уртадо умер после двух сердечных приступов.

Об этом сообщает Daily mail.

Первый инфаркт случился у 31-летнего рефери прямо во время матча. Врачи оказали арбитру помощь, после чего он без сознания был доставлен в госпиталь.

В больнице у Уртадо произошел еще один инфаркт. Он умер, не приходя в сознание.

Отметим, что матч проходил на высоте 3900 метров.

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