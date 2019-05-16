Свитолина оплатила операцию перспективной украинской теннисистки

На возвращение на корт 16-летней Дарьи Лопатецкой могут уйти долгие месяцы.

Шестая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина совершила благородный поступок - она выделила € 12 тыс. на операцию 16-летней соотечественницы Дарьи Лопатецкой.

Об этом сообщила мама юной украинки, чьи слова передает сайт Большой теннис Украины.

«Недавно закончилась операция Дарьи. Всё прошло успешно. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нашу семью, и без разницы, была эта помощь материальная или моральная. Также хотим отдельно поблагодарить Элину Свитолину, которая оплатила операцию.

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Теперь самое главное - побороть травму и вернуться на корт с новыми силами, и хочу отметить, что все деньги, которые были и будут переведены на счёт Даши, будут потрачены исключительно на её реабилитацию. Нам помогла и продолжает помогать вся Украина, и для нас это очень важно, поскольку реабилитация потребует долгих недель, а возможно, и месяцев. Спасибо всем вам огромное!» - отметила мама юной теннисистки.

На прошлой неделе стало известно, что 16-летняя Дарья Лопатецкая получила травму - разрыв мениска - и не сможет продолжить выступление на турнире ITF в Риме. Спустя несколько дней семья Дарьи опубликовала открытое письмо, в котором обратилась к общественности за помощью в сборе средств на срочную операцию, стоимость которой составила €12,000.

В настоящее время 16-летняя украинка – 231-я ракетка мира. В топ-300 рейтинга WTA нет теннисистки моложе, чем она.