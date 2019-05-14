Украинка Ястремская выбыла из борьбы на престижном теннисном турнире в Риме
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская потерпела поражение в матче первого круга на престижном теннисном турнире в Риме серии Premier 5. Ее соперницей была опытная соперница из Испании Карла Суарес-Наварро.
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Для теннисисток это был второй очный поединок в этом году. До этого на Открытом чемпионате Австралии трехсетовую победу праздновала Ястремская. Поединок и на этот раз продлился до четырех сетов. В первой партии украинка уступила - 4:6, зато значительно лучше выглядела во второй партии, которую выиграла очень уверенно - 6:1. В решающем третьем сете Ястремская позволила сопернице выйти вперед и в итоге та праздновала победу - 6:3.
Суарес-Наварро в следующем раунде встретится с француженкой Ализе Корне.
Рим. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) - Карла Суарес-Наварро (Испания) 4-6, 6-1, 3-6
Как сообщал УНИАН, в понедельник участие в одиночном раунде на турнире в итальянской столице прекратила и Леся Цуренко, которая уступила в первом раунде Юлии Путинцевой из Казахстана.
Сегодня в борьбу вступит первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая является действующей чемпионкой Рима.