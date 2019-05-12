Удар украинской теннисистки возглавил топ-10 на престижном турнире в Мадриде по версии WTA (видео)

Катерина Козлова выступила успешнее всего среди украинок на грунтовых кортах в столице Испании.

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила десятку лучших ударов теннисисток на престижном турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.

На первом месте рейтинга находится обводящий украинки Катерины Козловой в матче против чешки Каролины Плишковой, сообщает официальный Youtube-канал WTA.

Отметим, что на турнире в Мадриде, призовой фонд которого составляет семь миллионов евро, принимали участие пять украинских теннисисток, включая первую ракетку страны Элину Свитолину, но лишь Козлова сумела преодолеть первый раунд. Во втором круге Катерина прошла Плишкову, а в третьем раунде споткнулась на Белинде Бенчич из Швейцарии.

Как сообщал УНИАН, "король грунта" Рафаэль Надаль продолжил серию неудачных турниров, уступив в Мадриде греку Стефаносу Циципасу.