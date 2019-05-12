Знаменитый клуб НБА Лос-Анджелес Лейкерс определился с новым тренером
Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» договорился с 45-летним специалистом Фрэнком Вогелом о назначении на должность главного тренера команды. Об этом сообщает ESPN.
Фрэнк Вогел ранее провёл в НБА 8 сезонов, возглавляя «Индиана Пэйсерс» и «Орландо Мэджик». Он 5 раз выводил «Индиану» в плей-офф, дважды добравшись до финала Восточной конференции.
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Другими кандидатами на вакантный пост являлись бывший тренер «Атланта Хоукс» и «Нью-Йорк Никс» Майк Вудсон и экс-наставник «Мемфис Гриззлиз» и «Бруклин Нетс» Лайонел Холлинз.
Напомним, что «Лейкерс» завершили регулярный чемпионат на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции. В 82 матчах команда из Лос-Анджелеса одержала 37 побед.
В первой части сезона-2018/2019 за "Лейкерс" выступал украинский защитник Святослав Михайлюк.