Украинский легионер в НБА Михайлюк получил перелом пальца руки
13:15, 05 апреля 2019Другое
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Вероятно, украинец пропустит первые матчи плей-офф.
Святослав Михайлюк / twitter.com/detroitpistons
Украинский баскетболист команды НБА «Детройт Пистонз» Святослав Михайлюк получил перелом указательного пальца левой руки и выбыл из строя на неопределенный период, сообщает официальный сайт ФБУ.
Вероятней всего, Михайлюк пропустит первые матчи плей-офф, куда выходит «Детройт».
Ранее наставник «Детройта» Дуэйн Кейси заявил, что в команде «высоко ценят украинца». Также Кейси намерен использовать Михайлюка на новой позиции.
Последний раз Святослав Миайлюк играл в регулярном чемпионате НБА 13 марта. Игровую практику он получал в фарм-клубе "Детройта" в G-Лиге "Гранд Рапидс Драйв".
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