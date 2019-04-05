Украинский легионер в НБА Михайлюк получил перелом пальца руки

Вероятно, украинец пропустит первые матчи плей-офф.

Украинский баскетболист команды НБА «Детройт Пистонз» Святослав Михайлюк получил перелом указательного пальца левой руки и выбыл из строя на неопределенный период, сообщает официальный сайт ФБУ.

Вероятней всего, Михайлюк пропустит первые матчи плей-офф, куда выходит «Детройт».

Ранее наставник «Детройта» Дуэйн Кейси заявил, что в команде «высоко ценят украинца». Также Кейси намерен использовать Михайлюка на новой позиции.

Последний раз Святослав Миайлюк играл в регулярном чемпионате НБА 13 марта. Игровую практику он получал в фарм-клубе "Детройта" в G-Лиге "Гранд Рапидс Драйв".