"Когда понимаешь, что это понедельник": звездная украинская спортсменка эмоционально встретила старт недели

Тяжелый день недели для Юлии Левченко.

Звездная украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко в своем Instagram отреагировала на начало новой рабочей недели:

«Когда ты понимаешь, что уже понедельник», - написала Юлия, добавив забавное видео с соревнований.

Напомним, в марте этого года Юлия Левченко завоевала серебро на чемпионате Европы в помещении.