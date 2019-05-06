"Когда понимаешь, что это понедельник": звездная украинская спортсменка эмоционально встретила старт недели
12:04, 06 мая 2019Другое
253 0
Тяжелый день недели для Юлии Левченко.
Юлия Левченко / facebook.com/UkrainianAthletics
Звездная украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко в своем Instagram отреагировала на начало новой рабочей недели:
«Когда ты понимаешь, что уже понедельник», - написала Юлия, добавив забавное видео с соревнований.
Напомним, в марте этого года Юлия Левченко завоевала серебро на чемпионате Европы в помещении.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter