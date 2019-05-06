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"Когда понимаешь, что это понедельник": звездная украинская спортсменка эмоционально встретила старт недели

12:04, 06 мая 2019
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Юлия Левченко / facebook.com/UkrainianAthletics

Звездная украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира по прыжкам в высоту Юлия Левченко в своем Instagram отреагировала на начало новой рабочей недели:

«Когда ты понимаешь, что уже понедельник», - написала Юлия, добавив забавное видео с соревнований.

Напомним, в марте этого года Юлия Левченко завоевала серебро на чемпионате Европы в помещении.

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Теги: #Юлия Левченко