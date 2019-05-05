Кубок Стэнли: Бостон вырвал победу над Коламбусом и вышел вперед в серии (видео)

«Сан-Хосе» с минимальным перевесом обыграл «Колорадо» в пятом матче.

Накануне состоялись два матча второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Бостон" вырвал победу на последних минутах в матче с "Коламбусом" благодаря шайбе Пастрняка. "Сан-Хосе" в третьем периоде сломил сопротивление "Колорадо". «Бостон» – «Коламбус» – 4:3 (0:0, 1:0, 3:3), серия: 3-2 Шайбы: 1:0 Крейчи (Дебраск, Бэкес), 21:39, 2:0 Маршан (Клифтон, Бержерон), 44:51, 2:1 Джонс (Веренски, Аткинсон), 50:33, 3:1 Пастрняк (Маршан), 51:16, 3:2 Дзингел (Дюшен, Савар), 52:07, 3:3 Кукан (Панарин, Андерсон), 53:58, 4:3 Пастрняк, 58:32 Вратари: Раск – Бобровский «Сан-Хосе» – «Колорадо» – 2:1 (0:0, 1:1, 1:0), серия: 3-2 Шайбы: 0:1 Жост (Комфер), 37:01, 1:1 Хертл (Кутюр, Э. Карлссон), 39:40, ГБ, 2:1 Хертл (Власик, Донской), 46:26 Вратари:Джонс – Грубауэр

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter