Сборная Украины по хоккею потерпела третье поражение на ЧМ-2019

Украинцы со счетом 1:5 уступили румынам и опустились на 5-е место в таблице из шести команд.

Сборная Украины по хоккею провела четвертый матч на чемпионате мира в дивизионе 1B, который проходит в Эстонии.

В Таллинне украинская сборная уступила Румынии со счетом 1:5 (0:2, 1:1, 0:2).

Уже на старте поединка украинские хоккеисты оказались в роли отыгрывающихся. Румыния сумела реализовать численное большинство и повела в счете. В конце первого периода румыны во второй раз наказали украинцев, снова реализовав большинство.

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Во втором периоде сборная Украины выглядела солидно и создала немало проблем вратарю румын. Однако главной проблемой команды Олега Шафаренко стала реализация. В конце периода "сине-желтые" все-таки сократили отставание, благодаря точному броску Бабинца. Однако румыны почти сразу же восстановили преимущество в две шайбы.

В последнем периоде украинцы пропустили еще две шайбы и так и не смогли отыграться.

Украина – Румыния 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Шайбы: 03:52 – Балаж (Транса) – 0:1, 19:50 – Биро (Борисенко, Емельяненко) – 0:2, 17:18 – Бабинец (Буценко, Гаврик) – 1:2, 19:21 – Константин (Транса, Рокали) – 1:3, 07:39 – Буточнов (Борисенко) – 1:4, 17:28 – Рокали (буллит) – 1:5

После этого матча Румыния удерживает первое место в группе. Сборная Украины на пятой позиции. Команда, которая займет 6-е место, покинет дивизион. В последнем туре украинцам осталось сыграть с Эстонией.

Напомним, в предыдущих трех матчах украинская команда дважды проиграла (Японии и Польше) и одержала одну победу над Нидерландами.