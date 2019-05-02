НБА: Портленд одержал первую победу в серии с Далласом видео)

"Портленд" сравнял счет в серии второго раунда плей-офф.

"Портленд Трэйл Блейзерс" обыграл "Денвер Наггетс" во втором матче полуфинальной серии Западной конференции НБА и сравнял счет в противостоянии.

НБА. Плей-офф. Второй раунд

"Денвер" - "Портленд" - 90:97 (23:28, 12:22, 29:28, 26:19)

"Денвер": Йокич (16 + 14 подборов), Мюррей (15), Миллсэп (14 + 11 подборов), Бизли (13), Харрис (12), Крэйг (7), Пламли (6), Бартон (4), Моррис (3)

"Портленд": Макколлум (20), Худ (15), Кантер (15), Лиллард (14), Амину (11 + 10 подборов), Коллинз (10), Харклесс (5), Тернер (4), Карри (3), Лэйман

Счет в серии - 1:1.

Как сообщал УНИАН, ранее в плей-офф НБА "Голден Стэйт" во второй раз выиграл у "Хьюстона".