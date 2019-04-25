Сборная Украины по хоккею огласила состав на чемпионат мира-2019

Среди 22 игроков и 10 абсолютных дебютантов сборной.

Тренерский штаб сборной Украины по хоккею определился со списком из 22 игроков, которые выступят на чемпионате мира в дивизионе IB в эстонском Таллинне.

Об этом сообщает официальный сайт ФХУ.

Полностью заявка сборной Украины выглядит так:

Вратари: Богдан Дьяченко (Донбасс), Артур Оганджанян (Огден Мустангс, США);

Защитники: Андрей Григорьев (Донбасс), Игорь Мережко (Летбридж Харрикейнс, Канада), Филипп Пангелов-Юлдашев (ЦСК ВВС, Россия), Денис Петрухно (Дунаря, Румыния), Владимир Романенко (Донбасс), Даниил Скрипец (МХК Динамо), Всеволод Толстушко (Кременчуг).

Нападающие: Сергей Бабинец (Хаменн, Словакия), Никита Буценко (Заглембе, Польша), Владислав Гаврик (Михаловце, Словакия), Дмитрий Даниленко (Саус Шор Кингз, США), Олег Задоенко (Стяуа, Румыния), Никита Коваленко (Днепр), Виталий Лялька (Донбасс), Вадим Мазур (Донбасс), Андрей Михнов (Тихи, Польша), Дмитрий Нименко (Стяуа, Румыния), Александр Пересунько (Бостон Джуниор Брюинс), Владимир Чердак (МХК Динамо).

Добавим, что среди 22 игроков и 10 абсолютных дебютантов сборной.

Чемпионат мира по хоккею в дивизионе IB пройдет в Эстонии с 28 апреля по 4 мая. Украина будет сражаться за победу в турнире с командами Польши, Японии, Эстонии, Румынии и Нидерландов.