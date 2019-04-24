Кубок Стэнли: Сан-Хосе забросил 4 шайбы за 4 минуты в игре с Вегасом, Бостон обыграл Торонто (видео)

Определились два участника второго раунда плей-офф.

Накануне состоялись два поединка плей-офф Национальной хоккейной лиги. "Бостон" в решающем седьмом матче серии не оставил шансов "Торонто", а "Сан-Хосе" сломил сопротивление "Вегаса". Таким образом, финалист прошлогоднего Кубка Стэнли "Вегас" прекращает борьбу в турнире. «Бостон» – «Торонто» – 5:1 (2:0, 0:1, 3:0), счет серии: 4-3 Шайбы: 1:0 Нордстрем (Грызлик, Курали) 14:29, 2:0 Юханссон 17:46, 2:1 Таварес (Эннис) 23:54, 3:1 Курали (Аккьяри, Нордстрем) 42:40, 4:1 Койл (Крейчи) 57:26 ПВ, 5:1 Бержерон 59:59 ПВ Вратари: Раск – Андерсен «Сан-Хосе» – «Вегас» – 5:4 (0:1, 0:1, 4:2), счет серии: 4-3 Шайбы: 0:1 Карлссон (Смит, Маршессо), 10:10, 0:2 Икин (Теодор, Макнэбб), 30:00, 0:3 Пачиоретти (Стоун), 43:36, 1:3 Кутюр (Гертл, Лабанк), 49:20, 2:3 Гертл (Лабанк, Карлссон), 50:09, 3:3 Кутюр (Лабанк, Бернс), 52:53, 4:3 Лабанк (Майер), 53:21, 4:4 Маршессо (Стоун, Смит), 59:13, 5:4 Гудроу (Карлссон), 78:19 Вратари: Джонс – Флери

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