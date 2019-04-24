НБА: Торонто, Филадельфия и Портленд вышли в следующий раунд плей-офф (видео)

"Денвер" повел в серии с "Сан-Антонио" - 3:2.

Состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф НБА, по итогам которых еще три команды прошли в следующий раунд плей-офф. Ими стали "Торонто Рэпторс", "Филадельфия Флайерс" и "Портленд Трэйл Блэйзерс". Торонто Рэпторс — Орландо Мэджик 115:96 (35:19, 32:28, 32:23, 16:26) Торонто: Леонард (27), Сиакам (24), Лоури (14), Пауэлл (11), Ибака (10) Орландо: Огастин (15), Росс (15), Ивунду (12), Гордон (11), Фурнье (10) Счет в серии — 4:1. Филадельфия 76ерс — Бруклин Нетс 122:100 (32:15, 28:16, 35:33, 27:36) Филадельфия: Эмбиид (23 + 13 подборов), Симмонс (13), Харрис (12), Редик (11), Эннис (11), Дж. Симмонс (10) Бруклин: Холлис-Джеферсон (21), ЛеВерт (18), Курукс (14), Напье (11 + 10 передач) Счет в серии — 4:1. Денвер Наггетс — Сан-Антонио Сперс 108:90 (26:19, 27:23, 32:21, 23:27) Денвер: Мюррэй (23), Бартон (17), Йокич (16 + 11 подборов), Харрис (15), Миллсэп (14), Биззли (11), Моррис (10) Сан-Антонио: Олдридж (17 + 10 подборов), Дерозан (17), Уайт (12), Пелтль (12) Счет в серии — 3:2. Портленд Трэйл Блэйзерс — Оклахома-Сити Тандер 118:115 (29:37, 32:23, 27:30, 30:25) Портленд: Лиллард (50), МакКоллум (17), Харклесс (17), Кантер (13) Оклахома: Джордж (36), Уэстбрук (29), Шредер (17), Грант (16), Адамс (10) Счет в серии — 4:1.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter