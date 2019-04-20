Кубок Стэнли: Колорадо выбил Калгари из плей-офф НХЛ, Торонто близок к победе над Бостоном (видео)

Состоялись два матча первого раунда.

Накануне состоялись очередных два поединка плей-офф Национальной хоккейной лиги - розыгрыша Кубка Стэнли.

В пятом матче серии первого раунда плей-офф «Колорадо» на выезде со счётом 5:1 разгромил «Калгари». Напомним, ранее борьбу прекратила «Тампа-Бэй», которая не смогли выиграть ни одного матча в противостоянии с «Коламбусом» (0-4).

Таким образом, впервые в истории НХЛ оба победителя конференций вылетели в 1-м раунде плей-офф.

«Бостон» – «Торонто» 1:2 (0:0, 0:0, 1:2), серия 2:3.

Шайбы: 0:1 Мэттьюс (Маззин, Капанен), 51:33, 0:2 Капанен (Юнссон, Райли), 53:45, 1:2 Крейзи (Пастернак, Круг), 59:16

Вратари: Раск – Фредерик.

«Калгари» – «Колорадо» 1:5 (1:2, 0:2, 0:1), серия 1:4.

Шайбы: 0:1 Ландескуг (Бэрри, Маккиннон), 9:40, 0:2 Рантанен (Макар, Уилсон), 15:38, 1:2 Броди (Беннетт), 19:54, 1:3 Уилсон (Рантанен), 26:52, 1:4 Уилсон (Маккиннон, Бэрри), ГБ, 34:47, 1:5 Рантанен (Бэрри, Маккиннон), ГБ, 40:57

Вратари: Смит - Грубауэр